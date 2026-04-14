Российским ритуальщикам пришлось экстренно исправлять ошибку во время похорон

В Рубцовске Алтайского края сотрудникам ритуального агентства пришлось экстренно исправлять ошибку во время похорон. Об этом со ссылкой на городское сообщество сообщает МК.ru.

Семья усопшего заявила, что ритуальщики перепутали тела и привезли на кладбище останки неизвестного мужчины, а не их близкого. В итоге тело пришлось срочно менять.

«У этого (похоронного) бизнеса вообще есть такое понятие как сострадание, сочувствие?» — цитирует портал слова участницы похорон.

