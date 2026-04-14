Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено по одной линии

На Запорожской АЭС заявили, что специалисты восстановили внешнее электроснабжение станции по линии «Ферросплавная-1».

«Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объёме.

«Технологические процессы на АЭС стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют. Радиационный фон... соответствует естественным природным значениям», — подчеркнули на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС было отключено внешнее электроснабжение. В связи с этим штатно были запущены резервные дизель-генераторы.