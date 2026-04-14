Стало известно имя четвертого ребенка Лерчек
Четвертого ребенка российского блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, назвали Даниэлем.
Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в окружении девушки.
— Пара дала ребенку двойное имя, но чаще его называют Даниэль, — говорится в материале.
Также в одном из московских органов властей рассказали, что в графе «отец» свидетельства о рождении ребенка могли записать Артема Чекалина, поскольку в ЗАГСе не было свидетельства о расторжении брака пары. Позднее недостающий документ предоставили в ЗАГС, передает агентство.
Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье
13 апреля Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом 194 миллиона рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты.
5 апреля хореограф и возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини опубликовал видеоролик, в котором показал девушку в длинном черном парике. На кадрах видно, как Чекалина держит на руках своего новорожденного сына.
8 марта врачи диагностировали у Чекалиной рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. «Вечерняя Москва» выяснила у онколога Евгения Черемушкина, способна ли ее болезнь повлиять на самочувствие новорожденного ребенка.