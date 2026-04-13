Названы находящиеся в опасности регионы России

Волна весеннего половодья уходит в Сибирь, сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Активное развитие процессов весеннего половодья отмечается на реках юга Приволжского, Уральского, юго-запада Сибирского, юга и юго-востока Дальневосточного федеральных округов. Наиболее интенсивный рост уровня воды наблюдается на реке Томь у города Томска и села Козюлино из-за образовавшихся заторов льда.

Также уровень воды превышает опасную отметку на реке Кулунда у села Баево, на реке Алей у города Алейск и села Хабары в Алтайском крае, на реке Томь у города Томска и на реке Чулым у села Красный Завод в Красноярском крае.

Ранее стало известно, что в Томской области от воды пострадали более сотни участков и десятки домов. Для улучшения ситуации на реке Томь начали взрывать лед.