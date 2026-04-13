РГО открыло прием заявок на проведение «НЕуроков географии»

Русское географическое общество (РГО) открыло прием заявок на проведение просветительского проекта «НЕурок географии».

Заявки принимаются от площадок (школы, музеи, заповедники и другие), желающих принять у себя мероприятие — как в России, так и за ее пределами. Оставить заявку можно на портале проекта neurok.rgo.ru. При подаче необходимо рассказать о планируемом формате «НЕурока». Прием продлится до 24 мая. Позже все точки проведения акции будут нанесены на интерактивную карту.

В 2026 году темой проекта станет «Единство в многообразии» — он будет приурочен к Году единства народов России. Во время мероприятий участникам расскажут о различных традициях разных этнических групп, а также познакомят с ролью географии в культурном наследии России.

«НЕурок географии» — просветительский проект за авторством РГО, который появился в 2023 году. В отличие от обычного урока, мероприятия проекта превращают обучение в игру. При этом, такой «НЕурок» может проходить в виде похода, экскурсии, мастер-класса или интерактивного занятия с использованием виртуальных технологий. Каждой площадке предлагается самостоятельно выбрать тему и подходящий формат.

За время проведения проекта, в его рамках прошло более 2 тысяч мероприятий, которые охватили 89 регионов России и 8 зарубежных стран — «НЕуроки» проходили на борту атомного ледокола, в пещерах, на болотах и вершинах вулканов, а также в сопровождении живого симфонического оркестра. Всего же участниками проекта стали более 210 тысяч человек.