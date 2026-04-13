Сестра Алисы Тепляковой получила рабочую специальность

Терра Теплякова, сестра девочки-вундеркинда Алисы из многодетной семьи, в 9 лет получила свидетельство о присвоении квалификации "Продавец продовольственных и непродовольственных товаров" третьего разряда. Подробности – в материале Москвы 24.

© Терра Теплякова. Youtube.com/"Учимся с Алисой"

Освоила рабочую специальность

Одна из дочерей Евгения Теплякова, 9-летняя Терра, получила рабочую специальность – об этом мужчина сообщил в своем блоге. Девочке вручили свидетельство о присвоении квалификации "Продавец продовольственных и непродовольственных товаров" третьего разряда.

Документ подтверждает, что она прослушала курс в негосударственном центре профессионального образования объемом 320 часов. Однако в какой именно форме проходило обучение, Тепляков не уточнил.

Здесь очень важно, что это не просто так. Это реальные документы, выданные учреждением, лицензированным департаментом образования города Москвы. Документ подписан электронной подписью, что подтверждает факт его выдачи. Терра теперь у нас продавец. Заводим новых Алис.

Тепляков добавил, что программа этого обучения, согласно закону, не имеет прямого ограничения по возрасту.

При этом Тепляков подчеркнул, что девочка является полноценным специалистом в свои 9 лет, но дал понять, что работать за копейки Терра не будет. Она готова "что-нибудь продать, например продовольственный товар", но за 50 тысяч рублей в час.

Ранее стало известно, что 13-летняя сестра Терры, Алиса Теплякова, окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и стала дипломированным педагогом-психологом.

Успехи девочки в учебе начали обсуждать несколько лет назад, когда она в 7 лет экстерном окончила школу, а в 9 – поступила в МГУ. По словам отца, Алиса одновременно обучалась в четырех вузах и один из них уже успела закончить. Правда, в МГУ она продержалась менее года, так как не смогла сдать первую сессию.

Осенью 2023-го Алиса перевелась из Московского педагогического государственного университета (МПГУ) в РГГУ и была зачислена сразу на второй курс. По ускоренной программе изучения направления "Психолого-педагогическое образование" она освоила курс за 2,5 года. Обучение проходило дистанционно. В университете заявили, что все ее работы сдавались вовремя, оценки были "хорошо" и "отлично".

Тема выпускной работы была связана с взаимосвязью особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5–7 лет. Защита проходила в сопровождении матери. Комиссия задала много вопросов к работе, а проверка показала 15% оригинальности – это затем объяснили "особенностью системы "Антиплагиат" и ошибкой при загрузке.

На вопросы комиссии девочка отвечала неуверенно: как отметил научный руководитель, оценить личное участие Алисы в подготовке текста трудно "из‑за высокой вовлеченности законных представителей".

Позже Евгений Тепляков рассказал, что Алиса начала зарабатывать как специалист, оказывая услуги по консультированию детей и взрослых. Девочка берет около 50 тысяч рублей за консультации, рассказал ее отец в соцсетях. Он добавил, что проблем с клиентами у Алисы нет, однако многие СМИ отметили, что официально работать по профессии девочка пока не может, так как ей необходимо достигнуть 16 лет.

Семья с одаренными детьми

В семье Тепляковых, помимо Алисы и Терры, есть еще сестра Лейя и шестеро братьев: Хеймдалль, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман и Альрик Финист Ольрион.

Все они обучаются дома под руководством Евгения Теплякова. По его словам, он не использует традиционные оценки и делает упор на чтение: к 3 годам дети начинают составлять слоги в слова, к 4 – читают по 30–40 слов в минуту, а к 5 – около 100. Занятия проходят несколько часов в день, писали СМИ.

Алиса и Терра – не единственные дети, которые могут похвастаться успехами в учебе. Летом 2022 года Хеймдалль окончил школу в 8 лет и подал документы в частный университет, но приемную комиссию не устроил возраст – учебное заведение принимало абитуриентов с 14-ти.

В 2024 году Лейя также досрочно завершила школьное образование и собиралась поступать в МГУ. Тогда отец заявлял, что его образовательная методика действует, но конкретные результаты ЕГЭ дочери не раскрыл.

При этом семья часто сталкивается с критикой в Сети. Некоторые подписчики Евгения в комментариях в его блоге осуждают методы воспитания и домашнее образование. На одно из таких замечаний Тепляков посоветовал пораньше отдавать детей в школу.

У вас дети в 7–8 лет в первый класс идут? С 5 лет нужно идти. В 6 уже задержка.

Также Тепляков заявлял, что пользователи завидуют ему и его супруге, так как их дети опережают в развитии ровесников.

В августе 2024 года Евгений поделился подробностями скандала, связанного с квартирой. Он рассказал о выселении из съемного жилья. По словам главы семьи, собственник выломал дверь, когда дома была только его супруга с детьми, и потребовал расторгнуть договор аренды.

Позже государство предоставило семье компенсационную выплату для приобретения или строительства жилья в размере более 28 миллионов рублей.