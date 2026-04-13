Феномен десятилетия мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» вернулся на сцену Театра МДМ

Оглушительные овации после первого показа возобновленного проката «Ничего не бойся, я с тобой» подтвердили неоспоримый статус самого популярного мюзикла в истории России: судя по реакции первых зрителей, впереди новый триумф!

Первыми зрителями культовой постановки стали журналисты, блогеры и звездные гости, среди которых были Алексей Мурашов, Ирина Безрукова, Стася Милославская, Алексей Жидковский, Таисия Вилкова, Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Исхаков, Елена Борщева и многие другие.

Возвращение главного суперхита театральной компании «Бродвей Москва», созданного совместно с Ticketland и «Яндекс Афишей», стало одним из самых ожидаемых событий сезона. С первых минут спектакля публика встретила знакомую историю с искренним воодушевлением: зрители подпевали любимым хитам, смеялись и не скрывали эмоций в трогательных сценах. Во время финального номера гости встали со своих мест, включили фонарики мобильных телефонов и превратили зал в огромное звездное небо.

С 2022 по 2024 год спектакль оставался в топе театральных событий страны: за два сезона ежедневных аншлагов его посмотрели почти 1 миллион 200 тысяч зрителей. Постановка вошла в Книгу рекордов России как мюзикл ежедневного проката с наибольшим количеством зрителей, а её сборы превысили 3,4 миллиарда рублей.

После завершения проката продюсеры получили десятки тысяч просьб о возвращении постановки – как от преданных поклонников, так и от тех, кто не успел увидеть спектакль, но много о нём слышал.

Оригинальный джукбокс-мюзикл (мюзикл на основе популярного музыкального материала) создала команда ведущих профессионалов театра, кино и телевидения – драматург Сергей Калужанов, его соавтор режиссёр-постановщик Михаил Миронов, автор аранжировок Евгений Загот, художник-постановщик Максим Обрезков, хореограф-постановщик Ирина Кашуба под руководством продюсера Дмитрия Богачёва.

События «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в 1980-е – эпоху смелых мечтателей, больших надежд и веры в скорые перемены. Это история о любви, дружбе и выборе, который определяет судьбу: следовать ожиданиям или оставаться верным себе. На сцене оживает узнаваемый любимый Петербург с его романтическими крышами, дворами-колодцами, разводными мостами и Невским проспектом, над которым в звёздное небо взмывает знаменитый троллейбус с номером «1983» – как символ того, что настоящая любовь неподвластна гравитации. Легендарные хиты группы «Секрет» в исполнении героев мюзикла снова звучат как голос бесстрашной молодости.

«Для нас было важно не просто вернуть спектакль таким, каким его запомнили, а дать ему новое дыхание, – отметил режиссёр-постановщик Михаил Миронов. – Мы деликатно переработали отдельные сцены, где-то усилили хореографию, добавили нюансы в драматургию. При этом мы бережно сохранили всё то, за что его полюбили – атмосферу, музыку, энергию. Думаю, зрители это чувствуют: перед ними знакомая история, но рассказанная чуть по-новому, более точно и насыщенно».

Мюзикл вернулся на сцену всего на несколько месяцев, поэтому зрителям стоит поторопиться: на первые недели мест практически не осталось.