Пикник Афиши открыл фестивальный сезон ночной вечеринкой

Маски Уильяма Дефо, сеты Slava Marlow, КУОКа, Астма Пацанов и «золотые» билеты с автографами: ночь, которая собрала три тысячи неравнодушных.

В ночь с 10 на 11 апреля 2026 года Пикник Афиши и независимое комьюнити Лауд Бойз провели совместную вечеринку в московском креативном пространстве Yauza Place, которая фактически открыла фестивальный сезон. Пока не в парке, а в городских декорациях.

После старта регистрации на вечеринку все две тысячи мест разобрали за несколько часов. Организаторы открыли дополнительные, которые также оказалась полностью востребованы. В итоге Yauza Place перешел в режим свободного входа и выхода – поток гостей не прекращался до самого утра. Ночью можно было не только танцевать, но и сделать паузу: купить «золотой» билет на Пикник Афиши с автографами артистов и выиграть VIP-апгрейды с экскурсией по закулисью фестиваля.

Лайнап открыла музыкальный продюсер Пикника Афиши Марина Зёмка, затем ее сменили Лека Иорданян и Никита Заболоцкий с совместным сетом – танцевальной электроникой с авторским почерком. Далее на импровизированную сцену (буквально на дидждейскую стойку) встали Пак, Тейстлув и Парфюмер – участники хип-хоп объединения Ozёрники. Их выступление стало одним из виральных моментов ночи: совместный бенгер «Я хочу себе лицо как у Уильяма Дефо» с масками знаменитого актера выглядел как живой перформанс.

Дальше эстафету приняли хозяева вечеринки Лауд с миксом лучших треков, за ними последовал сет КУОКа с басовым звуком и Slava Marlow с эксклюзивным клубным выступлением. Предрассветный блок доверили проекту Астма Пацаны. Музыка на вечеринке двигалась от хип-хопа и рейва до экспериментальной электроники и поп-хитов – это была мультижанровая ночь, где можно было и брейк покрутить, и станцевать вприсядку в русско-народном стиле. Пикник Афиши и Лауд Бойз показали, как фестивальный опыт может работать в масштабе клуба: с сильным лайнапом, продуманной драматургией и вниманием к деталям, которые делают гостя не зрителем, а частью общего ритма.

В 2026 годах сам фестиваль Пикник Афиши пройдет в 2 городах – 20 июня в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское», 8 августа – в Санкт-Петербурге, на Елагином острове.