Кузнецова: Госдума направила новые запросы в Мексику для возвращения россиянки

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова сообщила о новых запросах, направленных в Мексику для содействия в возвращении несовершеннолетней россиянки Кристины Романовой.

«Мы направили новые запросы в Мексику. Мы в том числе просим подключиться парламент Мексики к содействию в возвращении несовершеннолетней Кристины Романовой в Россию», — заявила она в интервью kp.ru.

По словам Кузнецовой, с российской стороны выполнены все условия: подтверждены и переданы мексиканским властям документы о наличии жилья, возможностях реабилитации и законных представителях. Ранее полученный отказ она назвала немотивированным.

Депутат добавила, что работа ведётся в постоянной координации с Министерством иностранных дел России и посольством в Мехико.

Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, случившееся с Романовой может квалифицироваться как насильственное исчезновение человека.

Захарова добавила, что внешнеполитическое ведомство приложит все усилия для возвращения девушки на родину.

Ранее сообщалось, что мексиканские власти не возвращают в Россию 17-летнюю Кристину Романову и не предоставляют к ней консульского доступа с августа 2025 года.

Девушка находится в специализированном учреждении Генеральной прокуратуры Мексики.