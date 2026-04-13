Гергиев открыл XXV Пасхальный фестиваль гала-концертом в Большом театре

Первый день праздника Светлого Христова Воскресения в Москве завершился ближе к полуночи торжественными аккордами знаменитого полонеза из оперы Чайковского "Евгений Онегин". На Исторической сцене Большого театра России уже второй год кряду открывается самый масштабный музыкальный фестиваль нашей страны, неизменно поражающий не только многообразием концертных программ, но и динамикой передвижения в своем стремлении охватить фестивальной волной, более похожей на вихрь, как можно больше городов и регионов. Высокое искусство, а также просвещение и благотворительность через общедоступные концерты составляют основу Пасхального фестиваля, который четверть века назад был придуман Валерием Гергиевым и продолжает набирать силу и влияние под его руководством, как мощная объединяющая синергия красоты.

Концерт в Большом театре начался с задержкой в 40 минут: музыканты Объединенного симфонического оркестра Большого и Мариинского театров в первой половине дня успели дать первый концерт Пасхального фестиваля, а вечером выйти на сцену Большого театра. Программу торжественного концерта, ставшего официальным открытием форума, составили произведения русских композиторов, безусловно, уже не раз звучавшие за эти годы в фестивальном обрамлении. Но с каждым новым исполнением рождается и иная палитра чувств и размышлений. И главной действующей силой концерта в Большом театре стала музыка Сергея Прокофьева. Именно 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева, а также 120-летия Дмитрия Шостаковича станут ключевыми фестивальными событиями.

Хотя увертюрой как бы ко всему фестивальному марафону стал "Светлый праздник" ("Воскресная увертюра") опус Римского-Корсакова, что посвящён памяти Мусоргского и Бородина. В его основе подлинные древние пасхальные песнопения из сборника "Обиход", точнее три напева: стихира Пасхи "Да воскреснет Бог", задостойник Пасхи "Ангел вопияше" и тропарь "Христос воскресе из мёртвых". Но исполнена оркестром она была без молитвенного смирения - мощно, ярко с "языческим" темпераментом.

Далее возникла "Скифская сюита" Прокофьева, сыгранная очень по оперному. Все звучало броско, задиристо и динамично, даже в единственной медленной части сюиты под названием "Ночь". Три другие части - "Поклонение Велесу и Але", "Чужбог и пляска нечисти", а также "Поход Лоллия и шествие Солнца" оказались изумительной картинной галереей, где классицизм молодого Прокофьева, звучит заветной мантрой и с той победоносной энергии, когда не существует препятствий на жизненном пути.

Зал так разгорячился, что Валерию Гергиеву даже пришлось просить у публики тишины. И следом болидом "Формулы-1" пролетела "Жар‑птица" Стравинского, сверкнув восхитительным оперением оркестровых красок, но не успев расправить крылья во всей обворожительной прелести. А после долгого антракта прозвучала великая Пятая симфония Прокофьева, посвященная Великой Отечественной войне. Здесь жила и печаль людского горя, и эпическая звуковая мощь, отражающая силу грядущей победы над злом.

Прямая речь

Валерий Гергиев, генеральный директор Государственного академического Большого театра, художественный руководитель-директор, главный дирижер Государственного академического Мариинского театра, Художественный руководитель Пасхального фестиваля: