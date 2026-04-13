$76.9790.01

Власти Владимирской области назвали число заболевших кишечной инфекцией

Газета.Ru

В Муроме от кишечной инфекции пострадали 677 человек, включая 318 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьеву.

Власти Владимирской области назвали число заболевших кишечной инфекцией
© Газета.Ru
"С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей", - рассказала она в ходе заседания правительства региона.

По ее словам, амбулаторная помощь оказана 573 гражданам, в том числе 272 детям.

10 апреля число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме Владимирской области выросло до 375 человек, среди них было 188 детей.

9 апреля стало известно о массовом отравлении людей в Муроме Владимирской области, которые пили местную родниковую воду. Роспотребнадзор начал эпидрасследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты организовали постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды. В настоящий момент проводится анализ материала от заболевших, врачи наблюдают за контактными лицами в очагах инфекции.