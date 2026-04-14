Симоньян рассказала, что Кеосаяна кремировали

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в данный момент строит стеклянный саркофаг для мужа Тиграна Кеосаяна, а его прах находится на ее прикроватной тумбе.

— Пока его прах рядом со мной, на прикроватной тумбочке. Потом я попрошу мой прах и его прах перемешать и поставить в этот саркофаг. И мы там будем с ним, под пинией. Ничего в этом нет грустного, — подчеркнула журналистка в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Она добавила, что давно договорилась с супругом, где они будут похоронены — в доме, который пара строила на протяжении пяти лет и сейчас достраивает одна Симоньян.

11 апреля Маргарита Симоньян рассказала, что Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных заболеваний. По словам журналистки, он каждый день проходил по 10 тысяч шагов, строго соблюдал прием лекарств и регулярно проходил обследования. На второй или третий день врачи сообщили Симоньян ей, что мозг Кеосаяна полностью поражен и шансов на восстановление нет.