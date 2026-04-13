Стало известно о «черных метках» для отправляющих бойцов на СВО организаций

За невыполнение плана по отправке контрактников на специальную военную операцию (СВО) первые лица российских предприятий могут получить выговор, так называемую «черную метку», появление которой отразится на их карьере. Об этом «Газете.Ru» заявил один из вербовщиков, рекрутирующий бойцов в Вооруженные силы.

По словам пожелавшего сохранить анонимность рекрутера, условные «черные метки» «раздают» на совещаниях, куда вызывают глав организаций. Если предприятие получает несколько «меток», руководство отправляющей бойцов на СВО компании может быть уволено.

Худшие [по показателям привлечения контрактников] организации получают «черную метку». Три черные метки — автоматическое увольнение. Сначала второго лица, дальше самого директора, если проблема не решается вербовщик на СВО

Как стало известно из слов вербовщика, выполнение плана критически важно для предприятий.

Ранее тот же вербовщик раскрыл месячный план, который ставится перед российскими компаниями. По его словам, минимально компании должны отправлять около 10 человек в месяц, а самое большое количество контрактников — 40.