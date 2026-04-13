ВC России защитил раненного при погрузке снарядов РСЗО «Град» бойца СВО

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) России разобралась в споре из-за выплаты участнику специальной военной операции (СВО) за травму, полученную при погрузке снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает РАПСИ.

Из гражданского дела следует, что военнослужащий в зоне СВО был ранен при выполнении задачи по разгрузке-погрузке укупорок от снарядов. Врачебная комиссия госпиталя подтвердила военную травму, в связи с чем бойцу была произведена единовременная выплата в размере трех миллионов рублей, установленная указом президента России.

Однако военный прокурор оспорил право раненого бойца на выплату, посчитав, что травма получена им в «отсутствие огневого соприкосновения с противником» и не связана с выполнением служебно-боевых задач. Первые две судебные инстанции посчитали, что вред здоровью военнослужащего причинен в связи с исполнением им обязанностей в зоне СВО, однако кассация встала на сторону прокурора и обязала бойца вернуть выплату как незаконное обогащение.

Рассмотрев данный спор, ВС постановил, что правом на получение единовременной выплаты обладают военнослужащие, принимающие участие в СВО и получившие при ее проведении ранение, травму, контузию или увечье. При этом президентский указ или другие нормативные акты не указывают на «огневое соприкосновение с противником» в качестве обязательного условия. Боец выполнял возложенные на него командованием задачи на СВО, указал ВС и защитил его право на выплату.

Ранее сообщалось, что ВС рассмотрел дело приемной матери участника СВО и встал на ее сторону в споре с военкоматом и Минобороны России.