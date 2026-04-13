ВC России защитил раненного при погрузке снарядов РСЗО «Град» бойца СВО

Верховный суд России защитил раненного при погрузке снарядов РСЗО «Град» бойца СВО

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) России разобралась в споре из-за выплаты участнику специальной военной операции (СВО) за травму, полученную при погрузке снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает РАПСИ.

Из гражданского дела следует, что военнослужащий в зоне СВО был ранен при выполнении задачи по разгрузке-погрузке укупорок от снарядов. Врачебная комиссия госпиталя подтвердила военную травму, в связи с чем бойцу была произведена единовременная выплата в размере трех миллионов рублей, установленная указом президента России.

Однако военный прокурор оспорил право раненого бойца на выплату, посчитав, что травма получена им в «отсутствие огневого соприкосновения с противником» и не связана с выполнением служебно-боевых задач. Первые две судебные инстанции посчитали, что вред здоровью военнослужащего причинен в связи с исполнением им обязанностей в зоне СВО, однако кассация встала на сторону прокурора и обязала бойца вернуть выплату как незаконное обогащение.

Рассмотрев данный спор, ВС постановил, что правом на получение единовременной выплаты обладают военнослужащие, принимающие участие в СВО и получившие при ее проведении ранение, травму, контузию или увечье. При этом президентский указ или другие нормативные акты не указывают на «огневое соприкосновение с противником» в качестве обязательного условия. Боец выполнял возложенные на него командованием задачи на СВО, указал ВС и защитил его право на выплату.

Ранее сообщалось, что ВС рассмотрел дело приемной матери участника СВО и встал на ее сторону в споре с военкоматом и Минобороны России.