Симоньян хранит прах Кеосаяна на тумбочке: "Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем"

Маргарита Симоньян стала новой гостьей программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Она рассказала о том, что не похоронила мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Журналистка рассказала, что супруг завещал оставить его прах под пинией, что растет на их участке. Пока же Маргарита строит для него стеклянный саркофаг. Предполагается, что там они оба обретут вечный покой.

Однако сейчас урна с прахом Тиграна Кеосаяна стоит на прикроватной тумбочке Маргариты Симоньян.

"Каждый день начинается с мысли о нем и заканчивается с мыслью о нем... Я по-прежнему ложусь в постель со своим мужем", - заявила журналистка.

Она вспомнила, как тяжело переживала смерть мужа. "Я упала на пол в церкви, когда зашла и увидела краешек его гроба. Не знаю, как меня отдирали от пола", - призналась Маргарита.

Напомним, 26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян умер после девяти месяцев комы. Он скончался в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

До последнего своего сознательного дня Кеосаян был полон планов и идей. "Я же не умру в 58, мусь", - говорил Маргарите Тигран.