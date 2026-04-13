В российские школы захотели вернуть общественно полезный труд. Об это рассказала член Общественной палаты Ольга Павлова, передает ТАСС. Общественник предложила вернуть уборку кабинетов после уроков, включая протирание парт и доски, подготовку класса к следующему занятию, а также уход за растениями в классах и зонах отдыха. Кроме того, в перечень вошли облагораживание пришкольной территории (сбор листвы, высадка деревьев и цветов), работа на пришкольном участке, в школьном саду и зимняя расчистка дорожек.

Павлова считает, что возвращение в школу советской практики позволит воспитать в школьниках характер и ответственность, а также формировать коллектив, в котором есть общие цели, и подготовить детей к жизни, давая конкретные навыки и понимание ценности любого труда.