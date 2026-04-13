Россиянам напомнили о длинных выходных, связанных с майскими праздниками

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР») напомнил в беседе с RT, что майские праздники в этом году разделены на два периода по три дня.

Депутат подчеркнул, что в мае всего 19 рабочих дней и 12 — выходных.

«Майские праздники разделены на два периода по три дня. Первые майские выходные приурочены к Празднику Весны и Труда (1 Мая). Поскольку 1 Мая выпадает на пятницу, выходные длятся три дня подряд — с 1 по 3 мая включительно. Четверг, 30 апреля, будет сокращённым рабочим днём — он короче на один час. Затем следует рабочая неделя — с 4 по 8 мая включительно. Вторые майские выходные связаны с Днём Победы (9 Мая). В 2026 году 9 Мая выпадает на субботу. По закону, если праздничный день совпадает с выходным, выходной переносится на следующий рабочий день — в данном случае на понедельник, 11 мая. Таким образом, вторые майские выходные длятся с 9 по 11 мая включительно», — объяснил Панеш.

Он добавил, что 8 мая будет также сокращённым рабочим днём для тех, кто работает пять дней в неделю.

«Продолжают работу сотрудники непрерывно действующих предприятий, экстренных служб (МЧС, скорая помощь, полиция), магазинов, аптек и средств массовой информации. Также отдыхать в праздники не будут граждане, работающие по сменному графику (например, 2/2 или 3/3), если на эти даты выпала их смена», — уточнил парламентарий.

С финансовой точки зрения май — один из самых невыгодных месяцев для отпуска, добавил он.

«Причина кроется в простом расчёте: отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. А стоимость одного рабочего дня в месяцах с большим количеством праздников оказывается выше, чем в обычные месяцы. Самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году — июль (23 рабочих дня), апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Самые невыгодные — январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней), ноябрь (20 рабочих дней)», — заключил он.

