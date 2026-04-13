Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщили представители Росавиации.
Специалисты агентства пояснили, что данные меры необходимы исключительно для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее в аэропортах Краснодара и Геленджика сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов.