Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщили представители Росавиации.

Специалисты агентства пояснили, что данные меры необходимы исключительно для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропортах Краснодара и Геленджика сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов.