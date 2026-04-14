Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

Судьба сотен жителей Курской области, пропавших после вторжения в регион Вооруженных сил Украины (ВСУ), остается неизвестной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с ТАСС.

По ее словам, для розыска пропавших россиян проделана большая работа.

«Сегодня есть еще несколько сотен человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена», — подчеркнула омбудсмен.

Точное число числящихся пропавшими без вести она не привела.

В феврале Москалькова заявляла, что не установлена судьба 400 курян. Тогда она подчеркнула, что в отношении каждого без вести пропавшего заведено разыскное дело.

11 апреля в Россию вернулись последние семеро жителей Курской области, которых вывезли на Украину в ходе вторжения ВСУ. Трое из них содержались в пунктах временного размещения на территории Сумской области, еще четверо находились у знакомых.