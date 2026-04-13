Названы города России с самым высоким качеством жизни

Наиболее высокий уровень качества жизни среди городов России по итогам первого квартала 2026 года отмечен в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе.

Об этом свидетельствуют данные исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в топ рейтинга также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, и Вологда.

Уточняется, что рейтинг был составлен на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия (на основании потребительской активности), доступности недвижимости, качеству медицинского обслуживания населения, состоянию экологической среды, возможности для самореализации и ряда других параметров.

