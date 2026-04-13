В «России Православной» раскрыли, что нельзя делать 13 апреля

Светлый понедельник 13 апреля — первый день Светлой седмицы, когда Церковь празднует Воскресение Христово как одно непрерывное торжество. О традициях этого дня в беседе с RT рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Вся неделя — от понедельника до субботы — подобна одному великому пасхальному дню. В храмах распахнуты Царские врата — в знак того, что Своим Воскресением Господь отверз нам двери рая. Пост в среду и пятницу отменяется, а вместо обычных утренних и вечерних молитв читаются Пасхальные часы», — поделился зампред ВРНС.

Он отметил, что Светлый понедельник также называют «Поливальным» — от старинного обычая обливаться водой, чтобы укрепить здоровье, очистить душу и тело.

«Девушки преподносили юношам крашеные яйца, а те в ответ окатывали их водой — это было проявлением симпатии и флирта. Также существовала традиция опрыскивать скотину, чтобы защитить животных от болезней на весь год.... Женщины в старину умывались водой, в которую опускали крашеное яичко, чтобы сохранить красоту и здоровье на весь год», — рассказал Иванов.

По его словам, в этот день принято ходить в гости к родственникам и друзьям, обмениваться куличами, пасхами и крашеными яйцами, приветствуя друг друга словами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!».

«Важно подавать милостыню и делать добрые дела — в дни Светлой седмицы они возвращаются сторицей», — отметил собеседник RT.

Он напомнил, что в этот день и на всей Пасхальной неделе нельзя посещать кладбища.

Также не стоит усердно трудиться, заниматься тяжёлой работой, охотиться и рыбачить.

«Категорически запрещены ссоры, злоба, сплетни, зависть и объедение. В эти дни нужно радоваться, а не предаваться печали или гневу», — подчеркнул председатель движения.

Он дополнил, что ограничений в пище нет — можно есть мясо, молоко, яйца, но соблюдать меру.

«В храмах в понедельник Светлой седмицы совершается Литургия, после которой проходит крестный ход с песнопениями и колокольным звоном. В этот день молятся о Воскресении Христовом и духовном обновлении», — заключил Иванов.

Ранее гастроэнтеролог объяснила, как правильно выходить из Великого поста.