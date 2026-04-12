Москалькова рассказала о выплатах эвакуированным украинцам
Граждане Украины, которые были эвакуированы из зоны боевых действий, получили выплаты по 10 тысяч рублей.
Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
«Они получили выплаты по 10 тысяч, они имеют право на свободное передвижение», — рассказала омбудсмен.
По ее словам, те, кто имеет документы и хочет выехать, могут это сделать самостоятельно или при помощи государства.
«Наши русские люди, они же очень добрые, сердечные, они им тоже оказывают помощь», — добавила Москалькова.
Ранее стало известно, что семь жителей Курской области, которые были последними из числа незаконно удерживаемых в украинском плену в Сумской области, доставлены автобусом в Курск.