Москалькова рассказала о выплатах эвакуированным украинцам

Граждане Украины, которые были эвакуированы из зоны боевых действий, получили выплаты по 10 тысяч рублей.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Они получили выплаты по 10 тысяч, они имеют право на свободное передвижение», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, те, кто имеет документы и хочет выехать, могут это сделать самостоятельно или при помощи государства.

«Наши русские люди, они же очень добрые, сердечные, они им тоже оказывают помощь», — добавила Москалькова.

Ранее стало известно, что семь жителей Курской области, которые были последними из числа незаконно удерживаемых в украинском плену в Сумской области, доставлены автобусом в Курск.