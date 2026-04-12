В Подмосковье священник облил прихожан водой из кубка во время службы

В подмосковных Люберцах священник облил прихожан водой из кубка во время пасхальной службы. Внимание на ситуацию обратил Москвы».

На записи, сделанной одной из прихожанок, можно увидеть, как священнослужитель под возгласы «Христос воскресе!» сначала окропляет верующих святой водой специальным кропилом, а затем с улыбкой выливает содержимое кубка прямо на людей, и по храму разносится крик.

Мнения комментаторов по поводу действий священника разделились. Одни назвали мужчину и его поступок позитивным, а другие сочли это неуважением и оскорблением верующих.

«Как помои вылил», «Людям как потом идти по холоду мокрыми?» — написали пользователи сети.

Ранее певец SHAMAN и его супруга, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина освятили в храме большой кулич и яйца.