Китайские строители в Комсомольске-на-Амуре устроили акцию протеста с обращением к властям с просьбой о помощи из-за невыплаты заработных плат. Об этом сообщает "Осторожно, новости".

По данным Telegram-канала, на протест вышли около 200 китайских мигрантов, проживающих в закрытом строительном городке компании "Петро-Хэхуа", который расположен вблизи местного нефтяного завода. Протестующие пешком проследовали через весь город, держа в руках плакаты с надписями на китайском языке.

Глава городской администрации Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев опубликовал в соцсетях сообщение о том, что едет на нефтезавод встречаться с его руководством и подрядчиком, но потом удалил пост.

Он также заявил, что переговоры с протестующими рабочими ведут представители администрации города и силовых структур.

В беседе с "Подъемом" Заплутаев назвал проблемы китайских трудовых мигрантов лежащими "за пределами его контура" и подчеркнул, что "сейчас никакого конфликта нет" — и не было.

Глава министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края Сергей Дмитриев сообщил изданию, что на протест вышли работники китайского подрядчика, выполнявшего контракт на модернизацию Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Работы были выполнены некачественно и не в срок, поэтому заказчик расторг все договоренности. Рабочие же, по словам Дмитриева, потребовали возобновить действие контракта и устроить встречу с руководством компании-подрядчика.

"Никаких нарушений законов у нас не было. Они просто, знаете, как итальянская забастовка: прошлись по городу... Это именно к подрядчику претензии", — подчеркнул министр.

Он утверждает, что с протестующими были проведены переговоры, по итогам которых они вернулись в свой стройгородок. По словам Дмитриева, власти готовы оказать им помощь с возвращением в Китай, но ждут соответствующей инициативы со стороны их работодателя.