Папа римский осудил «манию всемогущества» во время молитвы за мир в Ватикане

Понтифик выступил с речью накануне вечером в базилике Святого Петра. Обращаясь к верующим, Лев XIV призвал объединить «моральные и духовные силы миллиардов мужчин и женщин, пожилых и молодых, которые верят и выбирают мир». «Война разъединяет, надежда объединяет. Высокомерие попирает, любовь возвышает. Довольно войны! Истина силы проявляется в служении», — отметил папа римский. Накануне понтифик заявил, что господь не благословляет никакой конфликт, а последователи Иисуса не могут быть на стороне тех, кто сбрасывает бомбы. На прошлой неделе после призыва шефа Пентагона Пита Хегсета молиться за военнослужащих Лев XIV сказал в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Христа.