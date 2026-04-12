В Севастополе священник освятил кота на Пасху

В Севастополе священник отправился освящать куличи и встретил лежащего на площади кота. Он взмахнул кропилом и освятил его, сообщает издание «КП-Крым».

Освящение кота произошло во время утренней службы в Херсонесе Таврическом.

«Пушистый «куличик» видимо, тоже захотел получить благословение — он лежал посреди площадки, где проходило празднование Пасхи», — пишет издание.

Священник увидел умывающегося кота, и решил не оставлять его без благодати в праздничный день. Он несколько раз окропил животное.

Кот воспринял это спокойно и разлегся на площади. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало умиление у пользователей соцсетей.

«Севастополь к празднику готов. Все котики освящены». «Наконец-то хорошие новости!» «Какой красивый куличик!» — пишут комментаторы.

В церковной традиции нет запрета на то, чтобы окроплять животных святой водой, особенно заболевших. Святой Власий считается покровителем животных.