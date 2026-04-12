Россиянам посоветовали воздержаться от одной традиции в Пасхальную неделю

В преддверии светлого праздника Пасхи, когда многие россияне начинают готовить поздравления для родных и близких, специалист по этикету Екатерина Богачева призвала граждан отказаться от одной популярной, но, по ее мнению, неуместной традиции. Речь идет о массовой рассылке ярких пасхальных картинок в мессенджерах и социальных сетях. Как пояснила эксперт в интервью изданию «Говорит Москва», с точки зрения современных правил цифрового этикета, такая форма поздравления зачастую превращается в обычный спам.

По словам Богачевой, основная проблема заключается в обезличенности таких сообщений. Пользователи, как правило, просто пересылают друг другу красочные изображения с куличами и яйцами, не утруждая себя добавлением хотя бы пары личных слов для конкретного человека. В результате получатель видит перед собой безликую картинку, которая могла быть разослана десяткам других контактов одновременно.

«С точки зрения этикета подобные сообщения — это спам», — подчеркнула специалист, отметив, что такой подход обесценивает само поздравление и не несет в себе того душевного тепла, который должен сопровождать этот важный христианский праздник.

Эксперт настоятельно рекомендовала россиянам вернуться к более традиционным и душевным формам поздравления. Идеальный вариант, по ее мнению, — поздравить родных лично, подобрав для каждого индивидуальные и искренние слова. Это позволяет близким людям почувствовать внимание и заботу, ощутить живое человеческое общение, которое невозможно заменить цифровым изображением. Однако специалист понимает, что в современном мире встретиться лично получается не всегда, особенно если речь идет о родственниках, живущих в других городах или странах.

Для таких случаев Екатерина Богачева предложила достойную альтернативу рассылке картинок. Вместо того чтобы отправлять сомнительного качества открытку, лучше позвонить близкому человеку по телефону и сказать теплые слова. Еще более эффективным способом проявить внимание эксперт считает запись короткого видеосообщения. Живое видео, где человек улыбается и говорит личное поздравление, воспринимается абсолютно иначе, чем наспех скачанная из интернета картинка. Такой подход демонстрирует уважение к адресату и затраченное на него время, что и является главным признаком хорошего тона в праздничный день.