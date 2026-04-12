Путешественник Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

Путешественник, член Русского географического общества Федор Конюхов назвал российского лидера Владимира Путина романтиком и мечтателем.

Он также обратил внимание на то, что президент выступал «за возвращение русских имен» на мировую карту.

— Президент — а он романтик, президент — а он мечтатель. Это хорошо заметно (...) Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия, — подчеркнул Конюхов в ходе выступления на сессии «География путешествий» Открытого лектория «Создавая будущее: география».

Путешественник добавил, что именно география помогает сохранить память и понять свое место в мире.

21 февраля Федор Конюхов рассказал, что за три месяца, проведенных в Антарктиде, он собрал более 100 килограммов различного пластика, который выбрасывает океан. По его словам, часть таких отходов попадает в океан с рыболовецких судов, другая часть — с круизных лайнеров.

Путешественник известен своими экстремальными рекордами в области путешествий. Конюхов 17 раз пересек Атлантический океан, причем одно из его путешествий было только на весельной лодке.