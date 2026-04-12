Shaman и Мизулина сходили в храм накануне Пасхи, чтобы освятить куличи

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в субботу, 11 апреля, освятили куличи в одном из храмов Москвы. После церемонии они встретились со студентами.

Пара пообщалась с присутствующими и сделала совместные фотографии.

— Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами, — написала Мизулина в Telegram-канале.

Дронов ранее призвал не торопить события, говоря о планах завести детей со свой женой Екатериной Мизулиной. Он признался, что в их семье, где все основано на уважении и равенстве, подобные решения обязательно принимаются совместно.

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина официально поженились 5 ноября 2025 года. Пара решила расписаться в Донецке. На видео, опубликованном исполнителем, заметно, что этот момент растрогал их обоих: музыкант расплакался во время церемонии. Еще в конце сентября появилась информация о том, что SHAMAN сделал предложение Мизулиной.

Екатерина Мизулина ударила букетом своего возлюбленного в ходе съемок клипа на песню «Первая любовь». Пара официально объявила о своих отношениях 9 апреля, поцеловавшись на сцене. Мизулина рассказала, что их знакомство началось в 2023 году, когда она вела стрим в Minecraft ко Дню России, где использовала песню артиста «Я русский».