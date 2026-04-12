Социологи выяснили, как россияне в мае имитируют работу

Более 20% россиян не работают, а имитируют труд в промежутке между майскими праздниками. В реальности они занимаются личными делами. Об этом свидетельствует исследование Level Group, передает ТАСС.

Выяснилось, что 12% россиян «отдыхают по полной», но делают это официально. Они оформляют официальный отпуск или берут больничный на период «промежуточных дней». Однако немало и тех, кто предпочитает ходить на работу, но не работать.

«Каждый пятый сотрудник (21%) лишь имитирует рабочие задачи в перерыве между майскими праздниками, а по факту занимается своими личными делами», — рассказали социологи.

Работает в обычном режиме только каждый третий респондент. Почти 35% признались, что «выполняют самые необходимые и горящие задачи, не сильно нагружая себя».

В опросе участвовало более 1 200 россиян, проживающих в городах с миллионным населением.