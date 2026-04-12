Священник раскрыл план действий с остатками пасхальной трапезы

Скорлупа от яиц и крошки от кулича не являются святыней, поэтому их можно смело выбрасывать в обычный мусор.

Что делать с остатками пасхальной трапезы, РИА Новости разъяснил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«Освящение яиц не соделывает из них святыню. В данном случае освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов. Они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса», — пояснил священник.

Таким образом, верующие могут не беспокоиться о специальной утилизации пасхальных «отходов».

Пасху в 2026 году в Русской православной церкви отмечают 12 апреля. Ранее сообщалось, что в Великую субботу, перед ночным пасхальным богослужением в храмах освящают куличи и яйца, однако разрешается приносить и любую другую еду.