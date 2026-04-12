«Мальчишник проходил»: Симоньян рассказала о последнем вечере Кеосаяна перед комой

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж Тигран Кеосаян незадолго до комы пребывал в отличном настроении. По ее словам, он был целый день на ногах.

— Это же было перед Новым годом. Он днем со своими ребятами, с кем на радио работает, — повел их есть хаш. И он был очень веселый, мальчишник у них проходил такой. Потом поехал вместе со мной на день рождения к нашей общей подруге, и все, — рассказала Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион».

Она уточнила, что это был последний вечер перед тем, как Кеосаян впал в кому.

Также Маргарита Симоньян рассказала, что Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных заболеваний. На второй или третий день комы врачи сообщили ей, что мозг режиссера полностью поражен и шансов на восстановление нет.

По ее словам, последние месяцы стали для нее серьезным испытанием. Она рассказала, что с трудом воспринимает слова окружающих о возможности новой любви.