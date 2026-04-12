«Подружка вытащила меня из окна»: Симоньян дала откровенное интервью

Редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян стала героем программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой она откровенно рассказала, следил ли за здоровьем ее покойный супруг Тигран Кеосаян, что помогло ей пережить его смерть и каким образом он до сих пор находится с нею рядом.

«Мы с ним договорились давным-давно... у нас в доме, который мы строили 5 лет, наконец достраиваю теперь уже я... там пиния посажена. Мы с ним давным-давно договорились, он первый сказал: я буду лежать под этой пинией. Ты будешь со мной рядом», – вспоминает слова режиссера Маргарита Симоньян.

На участке их совместного дома произрастает декоративная сосна. Именно под ее ветвями Тигран Кеосаян хотел быть похоронен вместе с супругой. Журналист призналась, что возводит в саду под этой пинией стеклянный саркофаг. Когда придет время, их прах упокоится там.

«Потом его прах и мой прах я попрошу перемешать и поставить в этот саркофаг», – добавила вдова.

Сейчас прах любимого супруга находится в ее доме, на прикроватной тумбочке. Таким образом он всегда рядом и «он рад, что это так», утверждает Симоньян.

«У меня каждый день начинается с мыслей о нем и заканчивается мыслями о нем», – призналась она.

Режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года, не приходя в сознание, после продолжительной комы. Проблемы со здоровьем у него были давно, утверждает медиаменеджер. Он знал об этом и тщательно следил за своим здоровьем: принимал таблетки по расписанию и проходил по 10 тысяч шагов ежедневно. «Ты волновалась, что он курит, как паровоз», – заметила Лера Кудрявцева.

«Тигран никогда не курил, как паровоз. Мама его курит, как паровоз, ей 87 лет. Это не от этого. Курил он немного», – ответила Симоньян.

Кеосаян перенес три инфаркта – в 2008, 2010 и 2022 годах. Врачи не давали оптимистичных прогнозов.

«...Он должен был уйти в 46, по всем прикидкам его врачей. Ему они, конечно, не говорили, а потом рассказали мне. Ему было 45. Ему оставался год жизни. А Господь подарил нам 13 лет», – призналась Симоньян.

По словам вдовы, она безмерно благодарна Господу за подаренные годы, прожитые с супругом в любви и взаимопонимании. Симоньян осознает, что пережить подобное не каждому суждено:

«Такого семейного счастья, которое было у нас, ну, это не достается многим».

После смерти супруга она погрузилась в тяжелую депрессию и даже задумывалась о том, чтобы уйти из жизни. Помогла справиться с тяжелыми мыслями подруга.

«Моя подружка вытащила меня из окна, в прямом смысле», – уточнила журналист.

Сейчас, по ее признанию, ее держат родители и дети.

Ранее Маргарита Симоньян честно рассказала о борьбе с раком. Она поставила себе условие: если победит онкологию и вырастит детей, то уйдет в монастырь.