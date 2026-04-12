В России разработают новый перечень вузовских специальностей

В России подготовят обновлённый перечень специальностей и направлений подготовки в вузах. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Новый список создадут в рамках перехода на обновлённую систему высшего образования. В министерстве уточнили агентству, что изменения затронут также научные специальности.

При разработке перечня будут учитывать результаты пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.

