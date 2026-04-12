В Германии активисты прорвались сквозь ограждение к умирающему киту

Под городом Висмар на севере Германии группа активистов, которые требуют спасти 10-метрового горбатого кита, застрявшего на мелководье в Балтийском море, прорвалась через ограждение на острове Пёль и бросилась к воде, пишет Das Bild.

Издание сообщило, что на берегу люди выстроились в живую цепь в знак солидарности с умирающим животным. Полиция не стала им мешать, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Вокруг кита власти создали охранную зону радиусом 500 м, чтобы млекопитающее могло уйти из жизни достойно. В статье говорится, что сотрудники экстренных служб продолжают орошать кита водой, в том числе, чтобы проверить жив ли он.

На этом фоне местный министр окружающей среды Тилль Бакхаус заявил о прекращении попыток спасти животное - не из-за отсутствия денег, а из-за его плохого здоровья и отсутствия перспектив. В ночь на 23 марта кит запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов. В итоге спасателям удалось откопать песок перед китом так, чтобы ему не приходилось поворачиваться.

В ночь на 27 марта млекопитающее освободилось и некоторое время "блуждало" по Балтийскому морю. Однако потом оно еще несколько раз застревало на отмели и сейчас находится в Висмарском заливе на западе Балтийского моря.