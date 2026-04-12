Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Об этом стало известно в субботу, 11 апреля.

Сообщается, что Маск находился на почетном месте. Ему единственному выдали стул, сообщил «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

Ранее Эррол Маск заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире, и подчеркнул, что она намного лучше Вашингтона и Лондона. Он также рассказал, что был искренне удивлен разнообразием блюд, предложенных московским заведением. Он сравнил его с меню «мишленовского ресторана».

Маск также говорил, что рассмотрел бы Москву в качестве места жительства, если бы ему пришлось выбирать. Ранее он называл восприятие России в американской прессе «полной чушью» и признавался, что его самого и его дочь пытались отговорить от поездки в страну.

Помимо этого, он заявил, что хотел бы научиться навыкам лидерства у президента России Владимира Путина. По его словам, глава государства является «впечатляющим человеком».