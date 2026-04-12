«Свою жену отключите»: Симоньян нагрубила врачу, который не спас Кеосаяна

Главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян в программе «Секрет на миллион» поделилась воспоминаниями о том, как боролась за жизнь своего супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Врачи настаивали на отключении аппарата искусственной вентиляции легких, мотивируя это невозможностью спасти пациента и высокой стоимостью лечения.

— Один из врачей сказал мне: «Зачем все это нужно? Ведь это ни к чему не приведет и дорого стоит». Тогда я ответила ему: «А вы свою жену отключите», — вспомнила Симоньян.

По словам журналистки, этот резкий ответ пресек подобные предложения со стороны медиков в дальнейшем. Она призналась, что мысль о том, что постановщик мог осознавать происходящее вокруг во время комы, была для нее невыносима:

«Если я в это поверю, то это будет последний день моей жизни».

Симоньян добавила, что находит утешение в том, что ее муж ушел «сразу», и надеется, что девять месяцев борьбы были ее личным «адом», а не его мучениями. Она с ужасом представляет, каково это — быть прикованным к постели, осознавая приближение смерти, будучи не в состоянии даже пошевелиться или позвать на помощь.

— Нельзя жить с мыслью, что твой любимый мог так мучиться. Я верю врачам, что ничего слышать и понимать он не мог. Это хуже, чем расстрел! — сказала глава RT.

Маргарита Симоньян рассказала, что Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне сердечных заболеваний. На второй или третий день комы врачи сообщили ей, что мозг режиссера полностью поражен и шансов на восстановление нет.