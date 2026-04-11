Гимнастка Юлия Реутова прекратила бродяжническую жизнь в Таиланде и вернется в РФ

Экс-звезда телешоу «Дом-2», гимнастка Юлия Реутова прекратила бродяжническую жизнь в Таиланде и возвращается в Россию. Об этом пишет КП.

В 2019 году Реутова приходила в проект «Дом-2», где демонстрировала шпагат. Миниатюрная блондинка также участвовала в шоу «Минута славы» в 2017 году. Фото Юлии украшало обложку российского издания Playboy.

Знающие Реутову люди рассказали, что еще в 2015 она стала наркозависимой. Ей пришлось лечиться в психиатрической клинике. Возможно, именно в Таиланде произошло очередное обострение. Она стала бродяжкой, ее не раз замечали в неприглядном виде на улицах и пляжах Паттайи в 2026 году. У 34-летней женщины не было документов, некоторые считали, что она потеряла память.

Блогер Ида Галич снимала сюжеты о том, как Юлия стала бездомной. Волонтеры во главе с руководителем общественной организации Нурланом Багировым начали поиск родственников Реутовой. В итоге женщине помогли воссоединиться с родителями. Багиров встретил маму и отчима Реутовой в аэропорту, откуда отвез их к дочери.

При виде потерянной Юлии родственники не смогли сдержать эмоций. В конце марта Реутова улетела из Таиланда в Москву. Однако экс-гимнастка не смогла пересечь границу РФ из-за проблем с документами.

Чтобы исправить ошибку в документах, ей пришлось улететь в другую страну. Но «обнадеживает уже тот факт, что близкие Юлии рядом с ней», заключает КП.