Симоньян рассказала, из-за чего она заболела онкологией

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что диагноз рака стал для нее полной неожиданностью. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на НТВ и уточнила, что генетических предпосылок для заболевания у нее не было.

По ее словам, врачи связывали развитие болезни с сильным стрессом. Она отметила, что незадолго до этого проходила обследование, которое не выявило проблем, однако спустя несколько месяцев у нее обнаружили рак с метастазами.

Симоньян подчеркнула, что в ее семье не было случаев онкологических заболеваний, а генетические тесты не указывали на повышенные риски. Она также рассказала, что отреагировала на диагноз смехом, поскольку не ожидала услышать такой результат.

Журналистка добавила, что на момент обследования ее муж находился в коме, и она обратилась к врачам из-за болей, которые сначала считала невралгией. По ее словам, уже в ходе осмотра медики заподозрили серьезное заболевание, передает ТАСС.

Ранее главный редактор телеканала RT поделилась, что у Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, но при этом она считает, что он ушел раньше.