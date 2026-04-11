Пенсионер из Москвы отсудил у аптеки 30 тысяч рублей из-за антисептика

Пенсионер из Москвы добился компенсации от аптеки после спора из-за акции на антисептик. По данным Mash, мужчина заказал товар со скидкой за 615 рублей, однако при получении ему сообщили, что предложение уже не действует.

Покупатель направил претензию в адрес аптеки, но ответа не получил, после чего решил обратиться в суд.

В итоге суд признал действия аптеки неправомерными и обязал продать товар по заявленной акционной цене. Кроме того, мужчине присудили около 30 тысяч рублей компенсации, включая моральный вред, штраф и судебные расходы, передает Telegram-канал.

Ранее Мещанский районный суд столицы отказал москвичу Дмитрию Мезенцеву, который хотел получать бесплатно по 100 пицц в год от компании Domino's, так как выполнил условия акции и набил татуировку с логотипом организации. Мужчина принял участие в акции, которая проходила в 2018 году. Согласно правилам Мезенцев набил тату с логотипом пицерии на видимой части тела. За это он получил право на 100 бесплатных промокодов ежегодно. Однако в декабре 2022-го москвич не смог безвозмездно получить пиццу, так как приложение выдало техническую ошибку.