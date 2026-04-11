«Удалили обе молочных железы»: Симоньян — о семичасовой операции

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошла ее операция по удалению груди. Воспоминаниями о хирургическом вмешательстве она поделилась в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Борющаяся с раком груди Симоньян заявила, что у женщин ее семьи не было онкологических заболеваний. Она уверена, что рак развился у нее из-за стресса. 45-летняя журналистка напомнила телеведущей Лере Кудрявцевой, что та вставила себе грудные импланты.

«А мне удалили обе молочных железы и поврежденные лимфоузлы. Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая — зачем вторая?», — сказала она.

По словам журналистки, мастэктомия заняла у хирургов семь часов.

В сентябре 2025 года Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от онкологического заболевания. В январе этого года в Telegram-канале она опубликовала фото с бритой головой, призвав подписчиков «ничего не бояться».

Вскоре после этого после девяти месяцев комы не стало Тиграна Кеосаяна. Симоньян говорила, что супруг долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.