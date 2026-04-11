У первой, кого Гагарин увидел, вернувшись на Землю, родился правнук в Астрахани

12 апреля 1961 года первыми, кого Юрий Гагарин увидел на Земле, приземлившись в Саратовской области, стали пятилетняя девочка и ее бабушка. Вдвоем они сажали в поле картошку, когда космонавт, подойдя к ним спросил, как зовут ребенка. Пожилая женщина переиначила имя внучки на русский лад, получилось: "Рита". Так Румия на всю жизнь стала Ритой.

© Российская Газета

Румия Нурсканова, хоть и родилась в Саратовской области, большую часть жизни прожила в астраханском городе Харабали. Здесь она вышла замуж, стала мамой, а потом бабушкой в большой татарской семье.

"Российская газета" уже писала, о том, что несколько лет назад знаменитая астраханка скончалась. Об этом изданию сообщил ее супруг Анатолий Кайратдинович. Вместе они воспитали сына и дочь, помогали растить двух внуков. А потом взяли шефство над шестью детьми трагически погибшей племянницы Румии, жившей в Саратовской области. Мать двух мальчиков и четырех девочек погибла в одночасье. Нурскановы, несмотря на преклонный возраст, решили - воспитаем всех.

"Поздравьте меня, Мария, десять месяцев назад я стал счастливым прадедушкой. Моя внучка родила мальчика Марка. Жаль, жена не дожила до этого момента, как бы она была рада", - на том конце провода поделился с "РГ" вдовец Румии Нурскановой.

Память о той исторической встрече с первым космонавтом астраханка пронесла через всю жизнь. В последние годы ее часто приглашали на Королевские чтения, в телевизионные передачи, посвященные первому полету Юрия Гагарина, несколько раз женщина ездила в Центр подготовки космонавтов.

"Румия, наша Рита всегда в памяти каждого из нас. Боль потери мне помогают скрашивать общие внуки. Внучка от сына закончила колледж при Астраханской консерватории. До декрета работала в астраханском сельском Доме культуры. Сейчас воспитывает правнука. Внук окончил университет, работает инженером, пока не женат", - признается мужчина.

Шесть приемных детей для Анатолия Кайратдиновича давно стали родными. Две старшие девочки учатся в астраханских вузах и ссузах, еще одна - в этом году планирует поступать в Астраханский госуниверситет на педагога-психолога. Два мальчика - ученики средних классов Харабалинской школы, а самая младшая - Ангелина, которая потеряла мать, когда ей было всего два года, - заканчивает начальную школу.