Симоньян хотела свести счеты с жизнью после смерти мужа: «Я просто сдохла»

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что хотела свести счеты с жизнью после смерти мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

После кончины режиссера Кеосаяна Симоньян, по ее словам, была в глубокой депрессии.

«Моя подружка вытащила меня из окна, в прямом смысле», — сказала она.

Маргарита Симоньян добавила, что сейчас живет ради родителей и детей.

«Я просто сдохла в какой то момент. Меня здесь держат только обязанности», — призналась она.

В сентябре прошлого года Маргарита Симоньян сообщила, что проходит лечение от онкологического заболевания. В январе этого года в Telegram-канале она опубликовала фото с бритой головой, призвав подписчиков «ничего не бояться».

Симоньян рассказала, как Кеосаян впал в кому

26 сентября 2025 года после девяти месяцев комы не стало Тиграна Кеосаяна. Симоньян говорила, что супруг долгое время испытывал проблемы с сердцем и перенес два инфаркта.