Рассекречены документы об инженерах, оборудовавших газовые камеры Освенцима

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается в субботу, 11 апреля, ФСБ России опубликовала архивные документы об инженерах, участвовавших в строительстве крематориев и газовых камер для нацистских лагерей.

Материалы касаются деятельности компании «Топф и сыновья». В них описывается работа инженеров, занимавшихся проектированием и строительством крематориев, а также оснащением газовых камер в Освенциме, Дахау и Бухенвальде.

Согласно спецсообщению Смерш за март 1946 года, после войны были задержаны сотрудники фирмы, выполнявшие заказы СС.

Следствие установило, что компания исполняла технические задания лагерной администрации, включая поставки оборудования для массового уничтожения людей и сжигания тел. В документах указано, что в Освенциме было построено несколько крематориев, конструкции которых отличались от городских печей повышенной производительностью и сложной системой камер.

Отдельные инженеры утверждали, что лично бывали в лагерях и становились свидетелями массовых убийств и последующего уничтожения тел. В допросах приводятся сведения о депортации заключенных из разных стран Европы и масштабах работы лагерной инфраструктуры. Также упоминаются попытки модернизации оборудования для увеличения «пропускной способности» крематориев, включая конвейерные проекты.

По версии следствия, часть фигурантов объясняла свое участие давлением со стороны СС и угрозой репрессий, однако в материалах подчеркивается их вовлеченность в создание системы уничтожения. В ведомстве отметили, что после войны вопрос ответственности технических специалистов и представителей промышленности стал одним из ключевых в Нюрнбергском процессе и последующих судах над функционерами Третьего рейха, передает ТАСС.

Ранее ФСБ рассекретила архивы о казнях советских детей спецназом «Бранденбург». Созданная в нацистской Германии организация убивала на оккупированных территориях местных жителей, в том числе детей. Контингент спецназа состоял их этнических немцев, которые владели иностранными языками и были хорошо физически подготовлены. На советско-германском фронте военные переодевались в форму солдат Красной армии.