Москалькова сообщила о скором возвращении последних семи россиян с Украины

Удерживаемые на Украине семеро жителей Курской обрасти в субботу вернутся в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, россияне уже выехали с Украины и сейчас движутся в сторону Беларуси.

«Еду встречать», — написала Москалькова.

Ранее сообщалось, что троих курян удерживали в пунктах временного размещения на территории Сумской области, еще четверо находились у знакомых на территории Украины.

9 апреля стало известно о передаче Россией Украине 1000 тел военнослужащих.