Названа причина смерти известного актера Алексея Наумова

В четверг, 9 апреля, на 66-м году жизни скончался известный актер Алексей Наумов, знакомый зрителям по ролям в культовом советском сериале «Следствие ведут знатоки» и другим кинокартинам.

О трагической утрате первой сообщила его мачеха, народная артистка России Наталия Белохвостикова. На своей странице в социальной сети она разместила фотографию мужа и его сына, сопроводив снимок лаконичной, но пронзительной подписью: «Алексей Владимирович Наумов. Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе». Звезда фильма «Принцесса цирка» также сообщила, что актер будет упокоен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой своего отца.

Спустя некоторое время в семье покойного раскрыли и причину преждевременной кончины. Как пояснил собеседник РИА Новости, близкий к родственникам артиста, Алексей Наумов долгое время серьезно болел. Болезнь дала тяжелые осложнения на легкие, что в итоге привело к развитию бронхиальной астмы. Долгие годы мужчина боролся с недугом, однако в последнее время его состояние ухудшилось, и болезнь оказалась сильнее.

Биография Алексея Наумова неразрывно связана с историей советского кинематографа. Он родился в 1960 году в семье, где искусство было главным смыслом жизни. Его матерью была знаменитая актриса Эльза Леждей, которую миллионы зрителей запомнили как следователя Кибрит в легендарном сериале «Следствие ведут знатоки», а отцом — режиссер Владимир Наумов, известный по фильмам «Бег» и «Тегеран-43». Семейное счастье продлилось недолго. Когда маленькому Алексею исполнилось всего два года, его родители расстались. После этого мальчик остался жить с матерью, но, несмотря на разрыв, всегда поддерживал отношения с отцом.

Алексей Наумов пошел по стопам родителей и выбрал актерскую стезю, окончив театральное училище. Он оставил заметный след в кино, снимаясь в эпизодических и характерных ролях. Прощание с актером пройдет в семейном кругу, согласно его воле и пожеланиям близких, которые сейчас занимаются организацией похорон на Новодевичьем кладбище, где он обретет вечный покой рядом с отцом.