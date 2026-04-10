Милонов призвал проверить законность размещения автоматов с игрушками в ТЦ

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи и вопросам отцовства Виталий Милонов в пятницу, 10 апреля, сообщил, что планирует обратиться в МВД России, чтобы проверить законность размещения в торговых центрах игровых автоматов, в которых находятся игрушки и гаджеты.

— Сложно объяснять детям, что игровые автоматы — это зло, когда в каждом без исключения ТЦ на фудкорте или детской зоне стоит детский игровой автомат с игрушками или гаджетами. Я намерен обратиться в МВД, чтобы проверить законность практики размещения таких автоматов в нашей стране, — подчеркнул парламентрий.

Он отметил, что наличие таких автоматов в торговых центрах можно расценивать как нарушение запрета на деятельность казино на территории России, передает РИА Новости.

28 января председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался, что у Министерства финансов России есть множество способов пополнения бюджета, в том числе за счет игорного бизнеса, помимо возможной легализации онлайн-казино. Он добавил, что депутаты предлагали увеличить до 50 процентов налог на прибыль для игорного бизнеса, а также поднять вдвое ставки на определенные налоговые объекты, включая игорные столы и автоматы.