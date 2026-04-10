Мигранта оштрафовали и выдворили из РФ за публичный намаз

Иностранца, приехавшего работать в Россию, выдворят из страны. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, мигрант работал в ХМАО вахтой. В общежитии на территории работодателя он читал намаз. Помимо этого, на двери комнаты он повесил график молитв, а также тексты на арабском языке.

«Суд квалифицировал его действия как миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства», – сообщается в публикации.

Иностранца обязали выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Помимо этого, его принудительно выдворят из страны. Решение уже вступило в силу.

До этого в Москве водитель устроил намаз в салоне автобуса. При этом он выгнал всех пассажиров на мороз. На кадрах с места заметно, как он молится в пустом салоне.

Ситуацию прокомментировал главный имам Рамиль Саденков. Он пояснил, что намаз можно совершать в любом месте, если это не мешает людям вокруг.