В РПЦ объяснили пророчество про конец света и Благодатный огонь

Каждый год верующие ждут схождения Благодатного огня. Существует пророчество, согласно которому если этого не произойдет, наступит конец света. О том, что это значит, рассказал зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, к пророчествам стоит относиться осторожно.

«Сам Спаситель обещал (можно прочесть это в Евангелии): создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Это значит, церковь будет существовать до последнего времени», — пояснил Кипшидзе.

Он также призвал христиан думать о спасении, а не пытаться разгадать «какие-то знамения».

«Для такого спасения Господь и дал нам церковь божью», — напомнил Кипшидзе.

