В Татарстане семья лишилась гражданства РФ из-за мошенничества с выплатами бойцам СВО

В отношении уроженцев другого государства возбудили уголовное дело после махинаций с выплатами участникам СВО в Татарстане. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, отца и двоих сыновей, получивших гражданство РФ в 2009 и 2015-м годах, уже осудили. Изначально они заставляли бездомных работать на своих фермах без оплаты, но позже придумали более «прибыльную» систему.

Мужчины якобы женили бомжей на своих знакомых и отправляли на СВО. После этого они снимали выплаты со счетов пострадавших, в том числе и если человек не возвращался с фронта. Всего таким образом они «заработали» 35 миллионов рублей.

«Сейчас все участники схемы задержаны, на днях их лишили гражданства РФ», – сообщается в публикации.

Также правоохранители обратили внимание на заместителя главы района, в котором орудовали фигуранты. Он якобы помогал им в схеме. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.